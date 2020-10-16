Депутат Николай Тищенко заболел COVID-19

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что заболел коронавирусом.

Об этом Тищенко написал в Telegram.

«Сдал тест на коронавирус — результат положительный. Температура 36,8 — поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу», — отметил он.

Нардеп также опубликовал фото из больницы.

При этом Тищенко заявил, что его «команда работает оперативно», «оперативный штаб ЗеПростир работает слаженно», все на связи круглосуточно, и что «у всех кандидатов боевое настроение».

Тищенко выразил уверенность, что быстро победит «заморский недуг», и что партия президента победит на местных выборах в Киеве.