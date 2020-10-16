Украина в 2020 стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе

Доля e-commerce в 2020 году в Восточной Европе составила 10% от общих розничных продаж, что на 36% выше по сравнению с 2019 годом, при этом в Украине зафиксирован наивысший показатель роста — приблизительно на 45% — до 8% от общих розничных продаж в стране, следует из исследования Euromonitor International.

Согласно ему, продуктовый e-commerce в Украине в 2020 году возрос на 107% по сравнению с прошлогодними показателями. Это обусловлено карантинными ограничениями, которые способствовали сотрудничеству продуктовых ритейлеров с сервисами доставки.

Как следует из отчета Euromonitor, наиболее востребованными услугами сервисов доставки стали бесплатная доставка, ее отслеживание и возможность бесплатного возврата — за эти пункты проголосовало более половины опрошенных компанией респондентов.

Согласно прогнозу, доля e-commerce в общей структуре продаж продолжит расти в последующие пять лет и в 2025 году составит в Украине около 11% против 8% в текущем году.

Украина также продемонстрировала наивысший в Восточной Европе показатель прироста в офлайн ритейле — около 5%. При этом продуктовые ритейлеры фиксировали изменение поведенческих паттернов покупателя во время карантина.

«Среди трендов в продуктовом ритейле особо выделяется переход к небольшим форматам. По всей Восточной Европе небольшие продуктовые точки показывают лучшие результаты в 2020 году и, согласно прогнозу, будут их демонстрировать в дальнейшем. При этом доля гипермаркетов снизилась на 2,5% в этом году, и они сокращают площади либо трансформируются в супермаркеты», — рассказала консультант Euromonitor International Мария Милашевич в ходе вебинара в четверг.

Между тем около 55% опрошенных компанией респондентов считают, что пандемия COVID-19 навсегда изменила подход покупателей к шоппингу, роль e-commerce продолжит рост и около 25% ожидают возврата к прежним условиям в среднесрочной перспективе.