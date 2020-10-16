Бизнес ждет роста цен и снижения курса гривны до 29 за доллар

Украинский бизнес продолжает прогнозировать в ближайшие 12 месяцев инфляцию, превышающую верхнюю границу коридора цели Национального банка Украины (6%), — на уровне 7% и ослабление курса гривны в аналогичной перспективе до 28,99 грн/$1.

Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий страны, размещенным на сайте НБУ, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий все еще не вернулся к докарантинному уровню, однако вырос по сравнению с прошлым кварталом до 100,8% с 90,8%, что свидетельствует о сбалансированности отрицательных и положительных оценок бизнеса.

По данным центробанка, повышение произошло за счет улучшения оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического положения собственных предприятий, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.