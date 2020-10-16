Бизнес ждет роста цен и снижения курса гривны до 29 за доллар

Украинский бизнес продолжает прогнозировать в ближайшие 12 месяцев инфляцию, превышающую верхнюю границу коридора цели Национального банка Украины (6%), — на уровне 7% и ослабление курса гривны в аналогичной перспективе до 28,99 грн/$1.
Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий страны, размещенным на сайте НБУ, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий все еще не вернулся к докарантинному уровню, однако вырос по сравнению с прошлым кварталом до 100,8% с 90,8%, что свидетельствует о сбалансированности отрицательных и положительных оценок бизнеса.
По данным центробанка, повышение произошло за счет улучшения оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического положения собственных предприятий, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016