В Баку заявили об уничтожении в Карабахе самолета ВВС Армении

Азербайджанское министерство обороны заявило в субботу об уничтожении боевого самолета армянских ВВС в Нагорном Карабахе.

«Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет Военно-воздушных сил Армении», — говорится в сообщении ведомства.

Армянская сторона пока эту информацию не подтвердила.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В регионе продолжаются бои, несмотря на дважды объявлявшиеся договоренности о прекращении огня.