Трамп похвалил армян за любовь к стране и деловые качества

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Невада отметил деловитость армянского народа и их верность родине.

«Они хорошие люди, они также прекрасные бизнесмены», — заявил Трамп, выступая на митинге в Карсон-Сити.

«Вы (армяне — Ред.) сильны духом... У людей из Армении сильное чувство приверженности своей стране», — подчеркнул американский президент.

Трамп отметил, что Вашингтон «работает (с армянами — Ред.) над рядом вопросов», однако при этом не уточнил, над чем именно.

При этом в видеороликах, снятых на митинге, нет каких-либо упоминаний о конфликте в Нагорном-Карабахе.