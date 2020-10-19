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В следующем году обещают в два этапа повысить зарплаты учителей

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В следующем году обещают в два этапа повысить зарплаты учителей

В течение 2021 года зарплаты педагогических работников в учреждениях общего среднего образования будут расти в январе и в июле.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

«Уровень заработной платы работников области образования в 2021 году будет повышен в два этапа: в январе и в июле. Такие изменения предусмотрены в проектах Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с июля 2021 должностной оклад учителей будет почти на 30% выше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

Согласно данным МОН, должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы в января 2019 года составил 3 тыс. 496 грн, в сентябре 2020 — 4 тыс. 050 грн. Согласно проекту Госбюджета-2021, с января уровень должностного оклада повысится до 4 тыс. 859 грн, с июля 2021-го — до 5 тыс. 265 грн.

В то же время должностной оклад учителя I категории в января 2019 года составил 4 тыс. 361 грн, в сентябре 2020-го — 5 тыс. 051 грн. Предполагается, что с января 2021 года увеличится до 6 тыс. 061 грн, с июля 2021 — до 6 тыс. 567 грн.

У учителя высшей категории учреждения общего среднего образования в январе 2019 года должностной оклад составлял 4 тыс. 649 грн. В сентябре этого года оклад увеличился до 5 тыс. 385 грн. С января 2021 он составит 6 тыс. 461 грн, с июля 2021 — 7 тыс. 001 грн.

Увеличение должностных окладов (по ЕТС) рассчитано в соответствии с проектом Закона «О Государственном бюджете Украины на 2021». С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей — 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно рассчитать фактическую заработную плату.

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В МОН отмечают, что во внимание принимались должностной оклад учителя из расчета 18 часов в неделю.

Напомним, Кабинет Министров одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», которым предусмотрено на сферу образования 173,8 млрд грн, что по сравнению с госбюджетом на 2020 год больше на 34 млрд грн.

зарплаты, Минобразования, учителя
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