В Испании из-за пандемии изолируют целый регион

Власти автономного сообщества Наварра на севере Испании приняли решение ввести ограничения на въезд и выезд из всего региона для сдерживания распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте правительства автономии.
С начала пандемии в Наварре с населением около 650 тыс. человек было выявлено около 25,8 тыс. заболевших. Ограничения вступят в силу 22 октября и будут действовать до 4 ноября. «Основной объявленной мерой является ограничение въезда и выезда из автономного сообщества», — говорится в пресс-релизе. Кроме того, власти Наварры решили временно закрыть все кафе и бары.
Испания входит в число стран, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. В королевстве выявлено около 975 тыс. инфицированных, почти 34 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения инфекции. Эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершилось 21 июня.
Темпы распространения коронавируса в Испании стали вновь стремительно расти после смягчения ограничений в стране. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.
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