В Аргентине зарегистрировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Аргентинские медики за сутки выявили 11 717 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем прироста с начала пандемии. Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения южноамериканской республики, общее число заразившихся достигло 392 009. Ранее в стране не выявляли более 10 550 заболевших в день.

За минувшие сутки была подтверждена смерть 222 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 8 271. К настоящему моменту выздоровели 280 165 заразившихся.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен карантин. 28 августа действие ограничений было продлено до 20 сентября.