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Минюст США подал антимонопольный иск против Google

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Минюст США подал антимонопольный иск против Google

Министерство юстиции США подало иск в отношении Google, обвинив корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters.

По этим данным, американские власти подозревают компанию в том, что она нарушила закон, воспользовавшись своим положением на рынке, чтобы сдерживать конкурентов. В качестве истца вместе с федеральным правительством США в деле выступают 11 американских штатов. Их генеральные прокуроры являются представителями правящей на этом этапе в Вашингтоне Республиканской партии США.

Американские СМИ подчеркивают, что речь идет о крупнейшем антимонопольном иске за последние десятилетия. Его уже сравнивают с исками, которые власти США подали в 1998 году к корпорации Microsoft и в 1974 году — к телекоммуникационному гиганту AT&T. Указывается, что нынешнее дело представляет собой редкий случай единства мнений между администрацией США, возглавляемой республиканцем Дональдом Трампом, и представителями прогрессивных кругов американской Демократической партии.

Органы американской прокуратуры не исключают того, что будут принимать меры в отношении и других высокотехнологичных компаний США после подачи иска к Google. С таким предупреждением выступил во вторник на пресс-конференции первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Джеффри Розен. «Мы планируем продолжать свой обзор конкурентных практик лидирующих на рынке онлайн-платформ и, когда необходимо, заниматься и ими тоже», — заявил заместитель главы Минюста США.

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При этом он подчеркнул, что министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр намерен держать на особом контроле дело Google. «Наконец, хочу отметить, что генеральный прокурор превратил данное дело в приоритетное в ведомстве, как и многие наши партнеры в штатах, которых я бы хотел поблагодарить за их конструктивное взаимодействие», — сказал Розен. Он имел в виду тот факт, что в качестве истца вместе с федеральным правительством США в этом деле выступают 11 американских штатов.

США, Google
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