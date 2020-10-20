В Европе может появиться футбольная суперлига

В европейском футболе может быть создан новый турнир, сообщает Sky Sports. Более десятка команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании ведут переговоры о том, чтобы стать учредителями соревнования под названием Европейская премьер-лига.
Как отмечается в материале, турнир может быть запущен при поддержке ФИФА уже в 2022 году. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.
По информации Sky Sports, самыми активными участниками переговоров о создании турнира являются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Также на вступление в лигу претендуют «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
Каждому из потенциальных участников Европейской премьер-лиги обещают гарантированную выплату более $100 млн. Если идеи организаторов воплотятся в жизнь, турнир станет самым богатым в мире на клубном уровне. Презентация проекта может состояться уже в конце этого месяца.
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