Мировая торговля в этом году может упасть на 7-9%

Спад в мировой торговле вследствие пандемии коронавируса составит в 2020 году 7-9% по сравнению с прошлым годом. С таким прогнозом выступила в среду Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
«ЮНКТАД прогнозирует на 2020 год спад в глобальной торговле от 7 до 9% в стоимостном выражении, несмотря на признаки оживления в третьем квартале», — отмечается в информационном бюллетене организации.
По итогам третьего квартала 2020 года в мировой коммерции зафиксировано пятипроцентное сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат, однако, существенно лучше, чем во втором квартале, когда спад достиг 19%, поясняют эксперты. Согласно предварительным прогнозам на четвертый квартал, выбраться из красной зоны мировой торговле не удастся и показатели будут на 3% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года.
В ЮНКТАД обращают внимание на «примечательное оживление торговли в Китае». «Экспорт этой страны, испытавший падение в первые месяцы пандемии, стабилизировался во втором квартале и сильно вырос в третьем квартале», — говорится в бюллетене. Эксперты прогнозируют для КНР по итогам 2020 года темпы роста торговли почти на 10%. «В отличие от других крупных экономик китайский импорт стабилизировался в июле и августе и вырос на 13% в сентябре», — констатируют в ЮНКТАД.
Торговля медицинскими материалами, имеющими отношение к борьбе с коронавирусом, выросла с апреля в среднем более чем на 50%. При этом наибольшую выгоду из этого роста извлекли, согласно информационному бюллетеню, прежде всего страны с высоким уровнем дохода на душу населения.
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