В 2020 году иностранные инвестиции в мире сократились на треть

Спад в экономике, связанный с пандемией коронавируса, привел к сокращению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире в 2020 году на треть — с $1,5 трлн до $1 трлн — по сравнению с 2019 годом. В 2021 году ожидается их рост на 10-15%, говорится в опубликованном в понедельник докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Кризис вызвал резкое падение прямых иностранных инвестиций. Их глобальный поток упал на треть — с $1,5 трлн в 2019 году до $1 трлн в 2020-м», — заявила на брифинге в Женеве, представляя доклад, исполняющая обязанности генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран. Она пояснила, что по состоянию на конец 2020 года объем ПИИ был «почти на 20% меньше нижнего уровня, зафиксированного после мирового финансового кризиса более 10 лет назад».

«Мы ожидаем, что поток ПИИ в этому году отчасти вернет утерянные позиции, и рост составит 10-15%. Однако может потребоваться время, прежде чем инвестирование наберет скорость», — отметила Дюран.

«Сложившаяся ситуация оказывает серьезное влияние на наши ожидания в сфере развития», — продолжила она. Хотя сейчас обстановка «лучше, чем несколько месяцев назад» и глобальная экономика «восстанавливается быстрее, чем ожидалось вначале», это восстановление «является неравномерным и хрупким». По словам исполняющей обязанности главы ЮНКТАД, в мире «наблюдаются позитивные признаки в торговле товарами», однако «торговля услугами плетется далеко в хвосте».