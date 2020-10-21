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В Аргентине впервые за 100 лет на воле начали размножаться красные ара

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В Аргентине впервые за 100 лет на воле начали размножаться красные ара

Аргентинские орнитологи после пятилетних усилий по восстановлению в дикой природе популяции красных ара — птиц семейства попугаевых — добились значительных результатов. Как сообщило агентство EFE, первая пара этих пернатых впервые за 100 лет вывела в Аргентине птенцов на свободе на территории национального парка Ибера в северной провинции Корриентес.

Попугаи отложили яйца в неволе под присмотром специалистов фонда Rewilding Argentina, которые поставили перед собой цель восстановить популяцию красных ара в естественной среде. Затем гнездо птиц перенесли в парк, где и вылупились птенцы.

Родители самостоятельно выкармливают своих питомцев, однако персонал парка присматривает за ними, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Если процесс адаптации попугаев пройдет успешно, в парк переселят других красных ара для выведения птенцов.

Фонд Rewilding Argentina приступил к восстановлению популяции красных ара в дикой природе в 2015 году при содействии зоопарков, которые передали специалистам своих питомцев, содержащихся в неволе. Находясь под присмотром в парке Ибера, птицы привыкали к жизни на свободе: научились летать, самостоятельно питаться и предохраняться от возможных нападений хищников. Иногда попугаи залетали в населенные пункты, расположенные на территории парка.

Как считают эксперты, восстановление популяции красных ара в дикой природе благотворно скажется на экосистеме. Кроме того, эти птицы с ярким оперением непременно привлекут туристов в национальный парк Ибера, куда, благодаря усилиям его сотрудников, постепенно возвращаются покинувшие этот регион представители фауны.

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Красные ара обитают в ряде латиноамериканских стран, в том числе в Гватемале, Гондурасе, Венесуэле, Бразилии и в Перу. Они любопытны и умны, хорошо поддаются дрессировке, способны научиться исполнять множество различных трюков и говорить.

В далеком прошлом древние инки использовали перья этих попугаев для украшения одежды и головных уборов. У индейцев владение гнездом красного ары было признаком богатства семьи, оно передавалось по наследству от отца к старшему сыну.

Аргентина, природа, попугай, ара
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