Минэкономики раскритиковало Кличко за покупку без тендера 200 белорусских автобусов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства «категорически не поддерживает» решение о закупке Киевской городской государственной администрацией в лизинг двухсот автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции», — считают в правительстве.
Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации.
К наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка.
«Минэкономики твердо стоит на позиции, что все закупки должны осуществляться исключительно с соблюдением принципов открытости и добросовестной конкуренции среди участников. В условиях пандемии и экономической нестабильности, когда весь мир придерживается принципов здорового протекционизма, такие ситуации недопустимы. Минэкономики будет и в дальнейшем отстаивать поддержку национальных производителей и честной конкуренции, в том числе и в сфере закупок транспорта», — говорится в сообщении.
Киев получил 50 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге. До конца года поступят еще 150 машин.
Общая сумма лизингового договора составляет 50,72 миллиона евро или около 1,67 миллиарда гривен. В сентябре «Киевпастранс» перечислил «Укргазбанку» авансовый платеж в размере 334,752 млн грн. В примечаниях к платежу указано, что эта сумма составляет 20% от общей.
Стоимость одного короткого 12-метрового автобуса составит 202 тысячи евро, а 18,75-метровой «гармошки» — 288 тысяч евро.
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