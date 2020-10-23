Минэкономики раскритиковало Кличко за покупку без тендера 200 белорусских автобусов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства «категорически не поддерживает» решение о закупке Киевской городской государственной администрацией в лизинг двухсот автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции», — считают в правительстве.

Учитывая то, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации.

К наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка.

«Минэкономики твердо стоит на позиции, что все закупки должны осуществляться исключительно с соблюдением принципов открытости и добросовестной конкуренции среди участников. В условиях пандемии и экономической нестабильности, когда весь мир придерживается принципов здорового протекционизма, такие ситуации недопустимы. Минэкономики будет и в дальнейшем отстаивать поддержку национальных производителей и честной конкуренции, в том числе и в сфере закупок транспорта», — говорится в сообщении.

Киев получил 50 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге. До конца года поступят еще 150 машин.

Общая сумма лизингового договора составляет 50,72 миллиона евро или около 1,67 миллиарда гривен. В сентябре «Киевпастранс» перечислил «Укргазбанку» авансовый платеж в размере 334,752 млн грн. В примечаниях к платежу указано, что эта сумма составляет 20% от общей.

Стоимость одного короткого 12-метрового автобуса составит 202 тысячи евро, а 18,75-метровой «гармошки» — 288 тысяч евро.