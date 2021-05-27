Кабмин подпишет меморандум с ЕБРР о закупке клиринговой системы для развития фондового рынка

Украинское правительство на следующей неделе подпишет с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Американской торгово-промышленной палатой и USAID меморандум о закупке клиринговой системы для развития в стране фондового рынка, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы работаем над развитием инфраструктуры фондового рынка. Буквально на следующей неделе мы подпишем меморандум с ЕБРР, Американской торгово-промышленной палатой и USAID о развитии и закупке клиринговой системы для развития в Украине фондового рынка », - сказал Шмыгаль на международном инвестиционном форуме «UkraineInvest Talks Dnipro» в четверг, сообщает Интерфакс-Украин.
Премьер отметил, что фондовый рынок будет наполняться через введение накопительной пенсионной системы.
«Это в течение 10-15 лет в развитых странах. Для Украины это не исключение, это должно дать инвестиционный ресурс в размере ориентировочно до $50 млрд», — добавил Шмыгаль.
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