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TikTok теперь будет объяснять пользователям причины удаления роликов

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TikTok теперь будет объяснять пользователям причины удаления роликов

TikTok анонсировал введение новых правил информирования пользователей о нарушении правил публикации контента. Отныне автору, чей ролик был удален администратором, будет приходить письмо с указанием нарушенного пункта политики соцсети и предложением обжаловать решение.

Как отмечается в блоге компании, эксперимент с уведомлениями проходил несколько месяцев с целью повысить прозрачность информации о принципах сообщества, а также снизить количество недопониманий относительно правил размещения контента. «Результаты были многообещающими», — уверяют в TikTok.

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«Объяснение оснований для применения принудительных мер и напоминание пользователям о правилах соцсети помогло снизить количество повторных нарушений и повысить интерес к принципам сообщества, — говорится в сообщении компании. — Мы увидели, что количество запросов на апелляцию от пользователей снизилось на 14%. Это помогает прививать доброжелательное поведение и множить позитивный контент, который способствует процветанию нашего комьюнити».

TikTok
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