TikTok теперь будет объяснять пользователям причины удаления роликов

TikTok анонсировал введение новых правил информирования пользователей о нарушении правил публикации контента. Отныне автору, чей ролик был удален администратором, будет приходить письмо с указанием нарушенного пункта политики соцсети и предложением обжаловать решение.
Как отмечается в блоге компании, эксперимент с уведомлениями проходил несколько месяцев с целью повысить прозрачность информации о принципах сообщества, а также снизить количество недопониманий относительно правил размещения контента. «Результаты были многообещающими», — уверяют в TikTok.
«Объяснение оснований для применения принудительных мер и напоминание пользователям о правилах соцсети помогло снизить количество повторных нарушений и повысить интерес к принципам сообщества, — говорится в сообщении компании. — Мы увидели, что количество запросов на апелляцию от пользователей снизилось на 14%. Это помогает прививать доброжелательное поведение и множить позитивный контент, который способствует процветанию нашего комьюнити».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016