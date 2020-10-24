Ученые выяснили, что математические способности могут передаваться по наследству

Генетическая изменчивость мозга детей существенно влияет на развитие у них в дальнейшем математических способностей. К такому выводу на основании проведенного исследования пришли ученые Института когнитивных исследований и науки о мозге им. Макса Планка (Германия). О найденных анатомических различиях развивающегося мозга, сопряженных с дальнейшими успехами на поприще математики у детей, исследователи сообщили в последнем выпуске американского научного журнала PLOS Biology.

Всего в исследовании приняло участие 178 детей от 3 до 6 лет, которым была проведена магнитно-резонансная томография и последующее математическое тестирование. Были определены участки головного мозга, коррелирующие с успешными математическими тестами, эквивалентные возрасту детей. Изучение группы детей более старшего возраста — от 7 до 9 лет — подтвердило, что увеличение объема серого вещества теменной области связано с успешным прохождением математических тестов.

Характерно, что результаты математических работ определенно выше среднего уровня наблюдались у детей с отчетливо представленными генетическими изменениями и выраженными участками серого вещества правой теменной области, констатируют ученые.

Основную роль в развитии математических способностей детей, по мнению ученых, играет ген ROBO1. В частности, исследователи нашли, что генетические варианты самого гена напрямую связаны с анатомическими изменениями мозга, а именно с объемом серого вещества в правой теменной области коры. Данное открытие позволит уже в младших классах школы прогнозировать успехи детей в области математики, отмечается в работе.

«Для того, чтобы доказать подобную закономерность, наши ученые объединили данные о генетических изменениях и анатомических особенностях в участках коры теменной области, — конкретизировал результаты работы ведущий автор исследования, научный сотрудник института Майкл Скейд. — Мы были уверены, что математические способности передаются по наследству. А теперь обнаруженная связь с определенными генами подтверждает догадку».

«Полученные результаты позволяют предположить, что мы можем как предвидеть успехи в области математики у детей с генными изменениями, так и влиять на ранних этапах на развитие математических способностей, активируя каким-то образом выявленные участки головного мозга детей», — подчеркнул исследователь.