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Франция и Германия предупредили РФ о тяжелых последствиях в случае нападения на Украину

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Франция и Германия предупредили РФ о тяжелых последствиях в случае нападения на Украину

Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверили, что если РФ решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия.

«Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия», — сказал Кулеба журналистам в Брюсселе по итогам переговоров.

Кулеба напомнил, что в течение всего года главы МИД Германии и Франции пытались организовать четырехстороннюю встречу министров иностранных дел стран Нормандского формата, но, к сожалению, министр иностранных дел России Сергей Лавров ни разу не нашел возможности к ним присоединиться. По его словам, министры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и на оккупированных территориях Украины и последние действия России.

«Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий», — подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что министры говорили о том, что конкретно могут сделать партнеры для сдерживания России от совершения агрессивных действий.

«И это не только политическая коммуникация, но это и осознание Россией очень конкретных последствий для ее в том числе экономики возможных агрессивных действий против нашего государства», — рассказал Кулеба.

Министр указал, что «Россия должна увидеть, что она не сможет выдержать ту цену, которую ей придется заплатить в случае, если она прибегнет к масштабным военным действиям».

Он добавил, что также главы МИД Украины, Германии и Франции согласились, что Нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранен.

«И мы продолжим работать над тем, чтобы состоялась четырехсторонняя встреча, чтобы мы сели, все-таки, с Россией в лице министра Лаврова, имели откровенный и предметный диалог. Как вы понимаете, договариваться полноценно в Нормандском формате можно только когда все четыре участника сидят за столом», — указал Кулеба.

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Министр добавил, что проинформировал немецкого и французского коллег об указе президента России Владимира Путина, который, по его словам, говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных территорий Украины с экономикой РФ.

«Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей», — подчеркнул глава МИД Украины.

Франция, ФРГ, Дмитрий Кулеба, отношения с Россией
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