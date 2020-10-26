В Украине еще несколько дней продлиться «бабье лето»

В Украине в понедельник осадки ожидаются только в Карпатском регионе и Одесской области, температура ночью 6-11°, днем 12-17°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков, лишь ночью в Карпатском регионе, днем в Одесской области небольшой дождь, местами с грозой. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на востоке страны 2-7° тепла, днем 12-17°, в южной части до 20°», — говорится в сообщении.

В Киеве и область 26 октября осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем около 15°, на Киевщине ночью 6-11°, днем 12-17°.

Согласно прогнозу, в Украине 27-28 октября переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 27 октября в южной части местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. 28 октября в западных, южных и большинстве центральных областей местами туман. Температура в южной части ночью 8-13°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 4-9°, в восточных областях 1-6° тепла, днем 11-16°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В столичном регионе 27-28 октября осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 11-16°.

Синоптики не прогнозируют в Украине 29-30 октября в существенных осадков, 30 октября в восточных, юго-восточных, днем и в западных областях небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей до 13°; днем 9-15°, в южной части до 18°.

На Киевщине 29-30 октября без существенных осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.