Участники опроса Зеленского ответили положительно на 4 из 5 вопросов

Подавляющее большинство Украины, принявших участие в инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всенародном опросе, поддержали идеи пожизненного заключения за коррупцию, сокращения численности Верховной Рады, легализации каннабиса в медицинских целях и использования Украиной гарантий Будапештского меморандума.
При этом, как свидетельствуют результаты обработки 74% анкет опроса «5 вопросов от президента», опубликованные на странице партии «Слуга народа» в Facebook, лишь половина участников опроса (46,7%) поддержала создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, тогда как половина (46,48%) выступила против.
В частности, 82,97% принявших участие в опросе, поддержали идею пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, 13,87% не поддержали.
Сокращение количества народных депутатов до 300 поддержали 89,6% опрошенных, не поддержали 7,12%.
Легализацию каннабиса в медицинских целях поддержали 64,88% участников инициированного главой государства опроса, не поддерживают 29,53%.
Поддерживают право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапешским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности 74,21% участников опроса, не поддерживают — 17,21%.
Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. По словам главы государства, результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Президент также сообщил, что на проведение общенационального опроса не будут выделять средств из государственного бюджета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016