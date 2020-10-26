Участники опроса Зеленского ответили положительно на 4 из 5 вопросов

Подавляющее большинство Украины, принявших участие в инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всенародном опросе, поддержали идеи пожизненного заключения за коррупцию, сокращения численности Верховной Рады, легализации каннабиса в медицинских целях и использования Украиной гарантий Будапештского меморандума.

При этом, как свидетельствуют результаты обработки 74% анкет опроса «5 вопросов от президента», опубликованные на странице партии «Слуга народа» в Facebook, лишь половина участников опроса (46,7%) поддержала создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, тогда как половина (46,48%) выступила против.

В частности, 82,97% принявших участие в опросе, поддержали идею пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, 13,87% не поддержали.

Сокращение количества народных депутатов до 300 поддержали 89,6% опрошенных, не поддержали 7,12%.

Легализацию каннабиса в медицинских целях поддержали 64,88% участников инициированного главой государства опроса, не поддерживают 29,53%.

Поддерживают право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапешским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности 74,21% участников опроса, не поддерживают — 17,21%.

Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. По словам главы государства, результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Президент также сообщил, что на проведение общенационального опроса не будут выделять средств из государственного бюджета.