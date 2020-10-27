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Apple показала, как можно снять «большое кино» на iPhone 12 Pro

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Компания Apple выпустила рекламный ролик Make Movies Like the Movies («Делайте фильмы как в кино»), в котором демонстрируются способы съемки на камеру новых моделей iPhone 12 Pro и Pro Max. Они записывают видео в Dolby Vision.

В ролике компания показывает кинематографические «лайфхаки», которые помогут пользователям создавать оригинальные видеоролики: съемка автомобильных гонок, крупных планов, эффектных пролетов.

Apple обещает даже превосходное качество съемки в любых условиях. Благодаря чипу A14 Bionic, iPhone 12 Pro способен снимать клипы 4K Dolby Vision со скоростью до 60 кадров в секунду.

При этом, как утверждает компания, даже без технологии Dolby Vision камера iPhone 12 Pro снимает лучше, чем камера iPhone 11 Pro, улавливая до 700 млн цветов для получения четких и насыщенных кадров.

Пользователи могут не только впервые записывать видео в формате Dolby Vision на своих смартфоны, но и редактировать их с помощью приложений iPhone Photos, iMovie или Clips, а также с помощью готовящегося к выпуску программного обеспечения Final Cut Pro для Mac.

Закончив съемку и монтаж, владельцы iPhone 12 Pro могут проигрывать материал на своих телевизорах через функцию AirPlay.

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Ранее Apple уже демонстрировала, что широкоугольная камера смартфонов подходит для съемок большого кино. В ходе презентации 13 октября оператор Эммануэль Любецки (лауреат премии «Оскар» за работу в фильмах «Выживший», «Гравитация» и «Бердмен») представил короткометражку, снятую на iPhone 12 Pro.

Apple, iPhone
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Вторник, 27 октября 2020
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