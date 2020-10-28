В Италии начали расследование в отношении Google

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало предварительное расследование в отношении американской компании Google, которая подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на итальянском рынке медийной рекламы. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе антимонопольного управления.
«Компания, контролируемая Alphabet Inc., предположительно нарушила статью 102 Договора о функционировании Европейского союза о доступности и использовании данных для разработки медийных рекламных кампаний — пространства, которое редакторы и владельцы веб-сайтов предоставляют в распоряжение для выставления рекламного контента», — отмечается в документе. AGCM обвиняет компанию «в дискриминационном использовании огромного объема данных, собранных через ее приложения, что мешает конкурирующим операторам эффективно состязаться на рынке», указывается в заявлении.
Сотрудники AGCM и Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) во вторник осуществили проверки в офисах Google.
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