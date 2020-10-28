Недвижимость Швейцарии стала самой устойчивой к кризису

Швейцария — единственная европейская страна, в которой в пандемию наблюдался рост инвестиций в недвижимость. В январе — сентябре их объем к прошлому году вырос на 24%, а в третьем квартале — на 124%. Об этом говорится в отчете международной консалтинговой компании CBRE.
Приток свежих денег в швейцарскую недвижимость объясняется тем, что эта страна исторически является тихой гаванью для инвестиций, пояснили аналитики CBRE. Масштаб вложений напрямую зависел от того, как той или иной стране удалось сдерживать распространение COVID-19, подчеркнули они.
Помимо Швейцарии, хорошим спросом пользовались скандинавские страны.
В целом по Европе инвестиции в недвижимость в третьем квартале сократились на 37% к прошлому году — до €48 млрд. За январь — сентябрь показатель составил €183 млрд, что на 11% меньше чем годом ранее, рассказали в CBRE. Эксперты ожидают, что при отсутствии дополнительных негативных факторов инвестиции в европейскую недвижимость в 2020 году сократятся на 15–20%.
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