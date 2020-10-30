НБУ ожидает роста реальной зарплаты в 2021 году на 9,5%

Согласно прогнозу Национального банка Украины, реальная заработная плата в 2020 году вырастет на 6,2%, а в 2021 году — на 9,5%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2020 года.

«Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс. Номинальная зарплата возрастет на 9% в 2020 году и на 16% — в следующем. Реальная — на 6,2% и 9 5% соответственно», — говорится в сообщении.

Ожидается также дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Уровень безработицы после скачка почти до 10% во II квартале постепенно будет возвращаться к нейтральному уровню.

По данным Госстата, индекс реальной заработной платы в сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года составил 104,3%, а относительно сентября 2019 года — 109,7%.