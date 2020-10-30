В «красную» зону попали сразу 11 областных центров

Согласно новому распределению в «красную» зону эпидемической опасности попадают 11 областных центров.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 октября по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, передает Укринформ.

«Всего в красный уровень эпидемической опасности попадают одиннадцать областных центров. Это город Житомир, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Ужгород, Николаев, Полтава и Сумы», — сказал Степанов.

Он отметил, что за последнюю неделю к красной зоне добавились два областных центра. Этот город Житомир и город Ужгород с уровнем заболеваемости в 368 и 423 человека на 100 тысяч населения соответственно. А города Тернополь и Северодонецк перешли из красного в оранжевый уровень эпидемической опасности.

Степанов добавил, что к красному уровню эпидемической опасности отнесены 112 административных единиц из 20 регионов Украины. Все из-за превышения показателя заболеваемости за последние 14 дней у 320 человек на 100 тысяч населения.