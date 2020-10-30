Российский олигарх дал Сардинии денег на борьбу с COVID-19

Российский миллиардер Алишер Усманов, чье состояние оценивается в $15,7 млрд, перечислил властям итальянского острова Сардиния €500 тыс., которые должны быть направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Газета L'Unione Sarda отмечает, что пожертвованные российским бизнесменом деньги уже поступили в казну региона. При этом издание пишет, что нынешнее пожертвование второе по счету: в первый раз Усманов выделял деньги властям Сардинии на борьбу с коронавирусном после начала пандемии.

В свою очередь, издание Tiscali публикует письмо, направленное олигархом главе администрации Сардинии Кристиану Солинасу.

«Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который я получаю на этом прекрасном острове около 30 лет. Мой скромный вклад — меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всей души отдаю еще €500 тыс. на помощь правительству Сардинии в этом благородном деле», — говорится в документе.

В 2018 году Усманов стал почетным гражданином сардинской коммуны Арцакена. В интервью Forbes в том же году он говорил, что подолгу живет на острове. «У меня с Италией все-таки особые отношения: я живу почти все лето на Сардинии», — сказал тогда Усманов.

В июле Усманов выделил в рамках помощи по борьбе с COVID-19 около $10 млн Узбекистану.

По данным Минздрава Италии, с момента начала пандемии COVID-19 на Сардинии выявлено более 8,8 тыс. случаев заражения, в том числе 282 за последние сутки, 207 человек умерли. Во всей Италии за то же время заразились более 616 тыс. человек, из которых умерли свыше 38 тыс.