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Российский олигарх дал Сардинии денег на борьбу с COVID-19

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Российский олигарх дал Сардинии денег на борьбу с COVID-19

Российский миллиардер Алишер Усманов, чье состояние оценивается в $15,7 млрд, перечислил властям итальянского острова Сардиния €500 тыс., которые должны быть направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Газета L'Unione Sarda отмечает, что пожертвованные российским бизнесменом деньги уже поступили в казну региона. При этом издание пишет, что нынешнее пожертвование второе по счету: в первый раз Усманов выделял деньги властям Сардинии на борьбу с коронавирусном после начала пандемии.

В свою очередь, издание Tiscali публикует письмо, направленное олигархом главе администрации Сардинии Кристиану Солинасу.

«Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который я получаю на этом прекрасном острове около 30 лет. Мой скромный вклад — меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всей души отдаю еще €500 тыс. на помощь правительству Сардинии в этом благородном деле», — говорится в документе.

В 2018 году Усманов стал почетным гражданином сардинской коммуны Арцакена. В интервью Forbes в том же году он говорил, что подолгу живет на острове. «У меня с Италией все-таки особые отношения: я живу почти все лето на Сардинии», — сказал тогда Усманов.

В июле Усманов выделил в рамках помощи по борьбе с COVID-19 около $10 млн Узбекистану.

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По данным Минздрава Италии, с момента начала пандемии COVID-19 на Сардинии выявлено более 8,8 тыс. случаев заражения, в том числе 282 за последние сутки, 207 человек умерли. Во всей Италии за то же время заразились более 616 тыс. человек, из которых умерли свыше 38 тыс.

Италия, Алишер Усманов, коронавирус, Сардиния
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