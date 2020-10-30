Депозиты в украинских банках выросли на 18,4%

Объем депозитов в банковской системе Украины с начала 2020 года вырос на 18,4%.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.
«С начала 2020 года в условиях коронакризиса депозиты в банковской системе Украины выросли на 18,4%, и основной составляющей этого роста были депозиты до востребования, которые увеличились на 25,4%», — говорится в сообщении.
По словам Данилишина, факторами указанного роста банковских депозитов стали расходования накопленных ранее сбережений населения на цели потребления и их оседание на расчетных счетах других юридических или физических лиц, а также девальвация гривны и связанная с ней переоценка валютной составляющей денежной массы.
Кроме того, на рост депозитов в банках имели положительное влияние детенизация в сфере борьбы с «скрутками» при уплате НДС и экономическая неопределенность, которая удерживала отдельных субъектов от необязательных расходов.
«То есть все факторы, которые привели к росту банковских сбережений текущего года, были связаны с процессами естественного формирования сбережений как результата обычной экономической деятельности», — отметил Данилишин.
Напомним, что сумма вкладов физлиц в банках — участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сентябре 2020 года выросла на 12,9 млрд грн и на 1 октября составила 567,4 млрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016