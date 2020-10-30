Депозиты в украинских банках выросли на 18,4%

Объем депозитов в банковской системе Украины с начала 2020 года вырос на 18,4%.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

«С начала 2020 года в условиях коронакризиса депозиты в банковской системе Украины выросли на 18,4%, и основной составляющей этого роста были депозиты до востребования, которые увеличились на 25,4%», — говорится в сообщении.

По словам Данилишина, факторами указанного роста банковских депозитов стали расходования накопленных ранее сбережений населения на цели потребления и их оседание на расчетных счетах других юридических или физических лиц, а также девальвация гривны и связанная с ней переоценка валютной составляющей денежной массы.

Кроме того, на рост депозитов в банках имели положительное влияние детенизация в сфере борьбы с «скрутками» при уплате НДС и экономическая неопределенность, которая удерживала отдельных субъектов от необязательных расходов.

«То есть все факторы, которые привели к росту банковских сбережений текущего года, были связаны с процессами естественного формирования сбережений как результата обычной экономической деятельности», — отметил Данилишин.

Напомним, что сумма вкладов физлиц в банках — участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сентябре 2020 года выросла на 12,9 млрд грн и на 1 октября составила 567,4 млрд грн.