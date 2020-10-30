Валютные поступления от иностранных туристов упали в 27 раз

За 9 месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года.
Такие предварительные данные привел Национальный банк Украины в ответ на запрос Экономической правды.
Всего за 3 квартала 2020 года иностранцы привезли в Украину только 244 миллиона долларов. Для сравнения, за весь 2019 иностранные туристы потратили в Украине 1,62 миллиарда долларов.
Из-за карантина и закрытых границ существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу. За 9 месяцев 2020 года этот показатель составил 3,259 миллиарда долларов — в 2,2 раза меньше, чем за 9 месяцев 2019 года. При этом, большую часть этой суммы пока составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.
«Обращаем внимание на то, что по методологии платежного баланса импорт статье „Путешествия“ включает расходы краткосрочных мигрантов (лиц, работающих за границей менее года) в странах пребывания.
В связи с началом пандемии, введением карантина и закрытием границ доля таких расходов в общем объеме импорта по статье „Путешествия“ выросла до 57% в целом за 9 месяцев 2020 (во II квартале — 86%) по сравнению с 36% в соответствующем периоде 2019», — добавили в Нацбанке.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016