Один из судей КС написал заявление об отставке

Игорь Слиденко, судья Конституционного суда Украины, написал заявление об отставке, поскольку на него давили из Офиса президента, о чем он заявил во время последнего брифинга, сообщает ZN.ua.

Слиденко добавил, что заявление до сих пор не рассмотрели. Он также не сказал, кто именно оказывал давление на него.

«Позвонили из Офиса президента и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы», — заявил судья.

Слиденко сейчас уже не воспринимает себя судьей КС, из-за чего выразил свое мнение относительно электронного декларирования, которое на самом деле считает законным, а вот в закон о Национальном агентстве по предотвращению коррупции «просто нужно внести изменения». В частности, стоит убрать одну из норм, в соответствии с которой НАПК может начинать антикоррупционные дела по собственной инициативе: «это полномочия советской прокуратуры»

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению членов парламентской фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» относительно соответствия Основному Закону ряда положений антикоррупционной реформы.

КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов, а также лишил полномочий НАПК.

Президент Владимир Зеленский пообещал инициировать повторное введение уголовной ответственности за недостоверное декларирование и созвал экстренное заседание СНБО.

В ночь с 29 на 30 октября Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, а также отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции». Он также предлагает признать решение КСУ «ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, что принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов».