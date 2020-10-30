За четыре дня до выборов Байден опережает Трампа по всей стране

За четыре дня до выборов президента США кандидат от демократов Джо Байден опережает своего конкурента, республиканца Дональда Трампа на общенациональном уровне.
Новый опрос USA Today и Suffolk показал, что Байден впереди Трампа на 8 процентов — 52% против 44%.
Социологи говорят, что почти 6 из 10 американцев не одобряют решения Трампа продолжать проводить крупные митинги во время пандемии, в то время как почти 64% одобряют решение Байдена отказаться от крупных мероприятий в пользу гораздо меньших митингов.
Хотя в конечном итоге результат выборов будет определен на основании результатов в масштабе штатов, которыми руководствуется Коллегия выборщиков, лидерство Байдена в национальном масштабе шире, чем у любого кандидата в президенты за более чем два десятилетия в последние дни кампании.
Перед финальным раундом дебатов между Трампом и Байденом опрос Gallup показал, что 56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока. Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали.
При этом у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.
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