Украина собирается купить локомотивы французской Alstom

Украина и Франция в ближайшее время могут выйти на подписание межправительственного соглашения по сотрудничеству с Alstom для реализации проекта поставки электрических локомотивов компании с частичной локализацией их производства и техническим обслуживанием в Украине.

Как указано на сайте Министерства внутренних дел, об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков, который является главой Смешанной украино-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе переговоров с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном и главой АО «Укрзализныця» Владимиром Жмаком в пятницу.

«Мы долго нарабатывали детали общего с французской стороной проекта и в ближайшее время можем выйти на подписание межправительственного соглашения, которое полностью будет удовлетворять потребности Украины. В том числе с учетом требований предъявленных президентом Украины в части локализации производства на украинских предприятиях», — цитирует пресс-служба Авакова.

Жмак в ходе переговоров, в свою очередь, сообщил, что УЗ имеет очень застарелый парк и его стратегически нужно обновлять. На данном этапе, по его словам, «Укрзализныця» заинтересована в 50 двухсистемных электровозах, способных транспортировать от 5,5 тыс. до 6 тыс. тонн груза.

«Эти локомотивы нужны нам с долгосрочной системой технического обслуживания и локализацией производства в Украине. На втором этапе мы заинтересованы получить односистемные локомотивы», — сказал он.

Гендиректор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж заверил, что она сможет быть надежным и долгосрочным партнером для «Укрзализныци» и Украины.

«На рынке мы работаем уже много лет, и можем удовлетворить потребности „Укрзализныци“. Alstom имеет опыт работы на рынках с локализацией производственных и сервисных мощностей. Это усиливает нашу кооперацию и создает новые рабочие места. В частности, мы так работаем в Казахстане и Южной Африке», — отметил он.

Министерство также отмечает, что данный проект основан в сентябре 2018 года, когда Alstom и «Укрзализныця» подписали меморандум о взаимопонимании, который официально закрепляет сотрудничество по предоставлению и обслуживанию электрических локомотивов. Финансовая модель проекта предполагает привлечение кредитных средств Госказначейства Франции и других источников.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 27 октября встретился с генеральным исполнительным директором компании ALSTOM Анри Пупар-Лафаржем и обсудил с ним перспективы реализации совместных проектов в железнодорожной сфере.

Французская машиностроительная компания ALSTOM является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.