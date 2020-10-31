В Украине загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превысила 67%

Загруженность коек в опорных больницах первой волны для пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине по состоянию на 31 октября составила 67,2%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министерством здравоохранения Украины.
При этом ни в одной из областей показатель не составляет необходимые для ослабления карантина 50%.
Самый высокий показатель загруженности коек в больницах зафиксирован в Одесской области — 87,3%, а также в Житомирской — 85,9%, и в Полтавской области — 85,4%. Наименее загруженные больницы в Тернопольской области — 54,9% занятых коек, а также в Николаевской и Херсонской областях — по 55,6%.
Показатель заболеваемости COVID-19 в среднем по Украине составляет 246,4 за 14 дней на 100 тыс. населения при норме 40. Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Черновицкой области — 467,7, в Хмельницкой — 419,3, и Тернопольской области — 338,7, самые низкие — в Кировоградской области 107,9, в Винницкой 137,0, в Днепропетровской области — 137,5.
В Киеве загруженность коек в больницах составляет 69,3%, заболеваемость — 254,3.
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