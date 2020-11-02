Российский рубль падает по отношению к доллару и евро

Курс доллара вырос на 0,87%, до ₽80,22 по состоянию на утро, свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз доллар стоил дороже 80 рублей 30 марта 2020 года, когда его курс поднимался выше 80,38 руб.

Курс евро вырос на 1,2% — до ₽93,7, и обновил максимум с декабря 2014 года.

Рубль теряет позиции относительно доллара и евро на фоне падающих цен на нефть. На прошлой неделе фьючерс на нефть марки Brent потерял около 10%. На торгах 2 ноября январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE продолжил снижение и подешевел на 3,1% — стоимость барреля опустилась до $36,73.