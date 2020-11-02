Убыток «Укрнафты» за 9 месяцев составил более 3 миллиардов

ПАО «Укрнафта» в январе-сентябре 2020 года увеличила чистый убыток в 8,5 раза (на 2 млрд 726,742 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3 млрд 90,574 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за девять месяцев снизился на 24,6% (на 5 млрд 251,125 млн грн) — до 16 млрд 69,34 млн грн, валовая прибыль — втрое (на 6 млрд 981,988 млн грн), до 3 млрд 551,25 млн грн.
Как сообщалось, «Укрнафта» в январе-сентябре 2020 года увеличила добычу нефти и конденсата на 0,02% (на 0,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,134 млн тонн, но снизила газа — на 1% (на 8,9 млн куб. м) — до 861,8 млн куб. м.
«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций. На балансе «Укрнафты» находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.
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