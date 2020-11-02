Конституционный суд решил сегодня заняться рынком земли

Конституционный суд отменил запланированное на 2 ноября собрание судей и намерен рассматривать вопрос о рынке земли.

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета.

«В 11:00 сегодня было отменено собрание судей и был с нарушением всех процедур изменен порядок дня работы КС: в 12:00 начнется пленарное заседание Большой палаты КС, будет продолжено рассмотрение дела по конституционному представлению 46 нардепов относительно официального толкования первого предложения части первой статьи 13 части первой статьи 14 Конституции. Это что касается толкования по земле.

Мне кажется, самое время, чтобы мы остановились в принятии неконституционных и незаконных решений и начали искать выход из этой ситуации. Это обязывает в том числе и нас, Верховную Раду, я вношу такое предложение, чтобы более внимательно подойти и доукомплектовать наши вакансии в КС», — заявил он.

На официальном сайте КС размещено объявление, что собрание судей Конституционного суда Украины перенесено.

В повестке дня — закрытое заседание дела об официальном толковании положений Конституции о праве собственности на землю.