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В Кабмине не верят в отмену земельной реформы Конституционным судом

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В Кабмине не верят в отмену земельной реформы Конституционным судом

Вероятность принятия Конституционным судом Украины (КСУ) решения, признающего земельную реформу неконституционной, — мизерная, при этом риски для купивших землю лиц отсутствуют вовсе, заявил министр юстиции Денис Малюська в ходе пресс-конференции, посвященной открытию рынка земли.

«Мы не ожидаем негативных решений от Конституционного суда, потому что рынок земли и право распоряжения землей является конституционным базовым правом человека. Есть решение Европейского суда, в котором констатируется этот факт, поэтому мне трудно представить, что возможность продажи земли можно назвать неконституционной», — отметил чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в ходе конференции уточнил, что внедрение рынка земли в парламенте поддержали депутаты большинства парламентских фракций. По его словам, в случае теоретической отмены КС земельной реформы, Верховная Рада повторно рассмотрит и поддержит аналогичный законопроект.

Министр агрополитики отметил, что ранее существовавшая ситуация с запретом на продажу земли являлась абсолютным нарушением прав человека. В качестве примера он привел практику Европейского суда по правам человека, удовлетворявшего подаваемые гражданами Украины иски о нарушении их права на распоряжение землей.

«Рассмотрение дела затягивается нашими оппонентами. Были заявлены 13 ходатайств, в том числе одно относительно отстранения министра агрополитики от соответствующего заседания, и к сути дела мы еще даже не дошли. Мы готовы к предметной дискуссии, но я думаю, что это больше про политические манипуляции с целью формирования рейтинга отдельных политсил, который постоянно падает», — уточнил Лещенко.

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Как сообщалось, Конституционный суд 4 июня 2021 года объявил перерыв в деле по рассмотрению двух представлений от 53 и 48 народных депутатов Украины соответственно относительно конституционности закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения».

КСУ заявил, что о дате и времени следующего пленарного заседания сообщит дополнительно.

КС, рынок земли
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