Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» принять «жесткие» решения по КС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов фракции «Слуга народа» в обязательном порядке поддержать инициированные им «жесткие» решения по ситуации вокруг Конституционного суда Украины.

«Очевидно, что по итогам ваших сегодняшних решений, голосований будем принимать глобальные решения. Попытаемся жестко перезагрузить всю систему, потому что время разговоров закончилось. Закончилось время уговоров и мягкости. Нужно принять жесткие решения по Конституционному суду. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности», — сказал он в аудиообращении к депутатам фракции «Слуга народа», сообщает «Интерфакс-Украина».

Напомним, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.