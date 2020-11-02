Завтра обещают обнародовать промежуточные данные по выборам в Киеве

Районные избирательные комиссии уже подали в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) оригиналы протоколов голосования на выборах в столице, промежуточные результаты будут озвучены во вторник, 3 ноября, сообщила глава горизбиркома Валентина Королькова.
«Обработано уже — сдали 9 территориальных избирательных комиссий. Сегодня на 14 часов заявила свой приезд десятая территориальная избирательная комиссия, Святошинская, которая включает 10-й и 11-й округа. Все остальные за выходные приехали и сдали», — рассказала Королькова на онлайн-брифинге в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
По ее данным, у Подольской районной ТИК (округ 9) была задача уточнить протоколы — «они уточнили и привезли».
«Шевченковский, Деснянский и Голосеевский — (передано — Ред.) на уточнение, они еще поработают», — добавила Королькова.
Она анонсировала обнародование промежуточных данных во вторник: «Все данные по цифрам будут объявлены завтра Ниловым Николаем Викторовичем, заместителем главы городской территориальной избирательной комиссии... Промежуточные данные утвержденные будут обнародованы завтра в 13 часов».
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