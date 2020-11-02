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В больницах Ужгорода больше нет мест для больных коронавирусом

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В больницах Ужгорода больше нет мест для больных коронавирусом

Закарпатская областная государственная администрация заявляет, что больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелобольных пациентов вынуждены направлять в другие районы области.

«Сейчас больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелых больных вынуждены направлять в другие районы области. Так, 21 октября региональная комиссия обязала расширить количество больничных коек для больных коронавирусом до 30%, а 30 октября — до 50%. 29 октября распоряжением руководителя государственного уровня — министра здравоохранения Украины Максима Степанова предусмотрено создание на базе КНС „Центральная городская клиническая больница“ г.Ужгород многопрофильного COVID-19 госпиталя», — сказано в сообщении на странице в Facebook в понедельник.

В ОГА отметили, что указанные решения на сегодняшний день «не выполнены и саботируются».

«В субботу, во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за не выделения дополнительных кроватей в Ужгороде, больной, к сожалению, умер. Выражаем соболезнования семье и близким погибшего», — сказано в сообщении.

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Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании установила новое эпидемическое зонирование в Украине со 2 ноября. В «красную» зону будут отнесены: города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.

Ужгород, коронавирус
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