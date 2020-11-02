Арахамия рассказал, о чем говорил с главой КС

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия встретился с главой Конституционного суда Александром Тупицкого и тот заверил, что Суд не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о земле.
Об этом Арахамия заявил журналистам, сообщает «Суспільне».
«Он (Тупицкий — ред.) опроверг информацию о том, что сейчас происходит „зрадоподбное“ заседание о земле. Это очередной процесс о земле, который продолжается уже несколько месяцев. И еще будет ряд заседаний... Они не рассматривали землю, они рассматривали статьи, связанные с рынком земли. Саму землю они сейчас не рассматривают и в ближайшее время, как сообщил господин Тупицкий, не станут рассматривать», — заявил Арахамия.
Арахамия отметил, что просил Тупицкого проводить рассмотрение «в максимально открытом режиме», чтобы народные депутаты имели возможность услышать мнение всех судей и юридические аргументы, которые у них появляются.
По вопросу конституционности закона о языке, председатель КСУ сообщил, что его планируют рассмотреть в ближайшее время и отметил, что судьи «хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе».
Кроме того, председатель КСУ пообещал депутату, что будет привлекать к работе международных партнеров, «чтобы не было лишних обвинений».
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