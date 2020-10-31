Арахамия уверяет, что обновление состава КС согласовано с ЕС и послами G7

Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран Большой семерки.
Об этом Арахамия написал в своей колонке на УП.
«Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров. Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет», — написал Арахамия.
Напомним, 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».
Эта инициатива противоречит Конституции и законам Украины.
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