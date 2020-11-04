Депутаты принесли в КСУ заявление с обращением к судьям подать в отставку

Председатель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с другими народными депутатами принес в Конституционный Суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судьям КС, которые голосовали за решение об антикоррупционной реформе, добровольно подать в отставку.

Об этом сообщает Укринформ.

«Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей, не всех, — я подчеркиваю, есть судьи, которые не голосовали за это решение об отмене очень важной антикоррупционной реформы, в частности, электронного декларирования, — и для того, чтобы они поняли, что народные депутаты — это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, у которых нет доверия после таких решений к этим судьям, и призываем их сложить свои полномочия добровольно», — сказал Арахамия на брифинге возле здания КС.

Он уточнил, что заявление подписали 226 народных депутатов.

По словам политика, если судьи проигнорируют заявление парламентариев и не сложат полномочия, следующим шагом будет ряд законодательных инициатив, которые должны предотвратить последующие решения КС, которые «могли бы разрушить независимую антикоррупционную инфраструктуру».

«Они (судьи КС — ред.) там должны в своей программе рассмотреть вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может напрямую повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Я думаю, что народ Украины точно не будет прощать таких решений. Некоторые законопроекты просто блокируют, фактически, временно работу Конституционного Суда. Некоторые законопроекты, в том числе президентский, направлены на то, чтобы вообще перезагрузить полностью состав. Будем определяться, как парламент», — сообщил Арахамия.

При этом глава фракции «Слуги народа» отметил, что голосование за президентский законопроект, который предлагает распустить весь состав КСУ, является наиболее жестким сценарием.

«Это наиболее жесткий сценарий, законопроект президента, поэтому вчера в комитете мы его не рассматривали. Мы сейчас идем более таким дипломатическим путем. Но все зависит от реакции Конституционного Суда», — сказал Арахамия.

Заместитель председателя фракции партии «Голос» Ярослав Железняк, который также пришел в КС, добавил, что в Верховную Раду внесен законопроект, который увеличивает кворум работы Конституционного Суда до 17 судей. По его мнению, это будет мерой предупреждения относительно работы КСУ, которая «может быть направлена против украинского народа».

«Насколько мне известно, коллеги по парламенту регистрируют относительно принятия решений (Конституционным Судом — ред.) двумя третями голосов, законопроекты, которые возвращают электронное декларирование. Я думаю, что мы в ближайшее время вместе с парламентом, независимо от политических предпочтений, будем вносить эти законопроекты и голосовать. Надеюсь, что и электронное декларирование мы вернем в ближайшее время», — сказал Железняк.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование, в частности КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положения об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

29 октября Президент созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер безотлагательной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, 30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КС.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.