Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года

Верховная рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня.
Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента.
«Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год — до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект», — отметил спикер парламента.
По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.
«Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом», — заявил Разумков.
Напомним, в Киеве устроили протесты возле Верховной рады, а также возле Конституционного суда. Полиция усилила меры безопасности.
Под здание парламента вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
Как сообщалось, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФОП: с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.
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