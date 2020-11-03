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Зеленским поговорил с главой Венецианской комиссии о ситуации вокруг КС
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Зеленским поговорил с главой Венецианской комиссии о ситуации вокруг КС

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Зеленским поговорил с главой Венецианской комиссии о ситуации вокруг КС

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе Украины и, особенно, к Конституционному суду.

«Стороны сосредоточили внимание на конституционном кризисе в Украине, начавшемся из-за решения Конституционного суда от 27 октября, которым фактически была „обнулена“ вся система борьбы с коррупцией, которую наше государство при поддержке, в том числе и Совета Европы и Венецианской комиссии, выстраивало в последние годы», — сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что как глава государства не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, что уничтожают систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

«Моя первоочередная задача сейчас — сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы», — подчеркнул он.

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Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельную реформу.

Президент Украины пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой.

Венецианская комиссия, КС, Владимир Зеленский
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