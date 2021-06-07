Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии ситуацию вокруг КС

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, который находится в Украине с рабочим визитом.
«Благодарю Джанни Букиккио за постоянную поддержку Украины в развитии антикоррупционной системы и проведении судебной реформы. Во время встречи отметил помощь Венецианской комиссии в урегулировании кризиса вокруг Конституционного суда, который надо вернуть роль беспристрастного арбитра в государстве», — написал Зеленский на странице в Twitter.
Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский проинформировал Букиккио о последних законодательных шагах по обеспечению верховенства права в Украине, включая реформирование органов судебной власти, конституционного судопроизводства и преодоление коррупции.
Так, президент отметил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг Конституционного суда Украины и рассказал об усилиях, направленных на проведение прозрачных конкурсов на занятие должностей в КС и в органах судейского управления — с привлечением международных экспертов.
«Убежден, что благодаря совместным усилиям сможем достичь главной цели — возвращение Конституционному суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решение исключительно в пределах своих законных полномочий и ответственности», — подчеркнул он.
Зеленский также отметил важность инициативы «Крымская платформа» и консолидации усилий международного сообщества для полной деоккупации Крыма.
В свою очередь Букиккио высоко оценил видение Зеленского относительно европейского будущего Украины и его стремление построить демократичное и прозрачное государство.
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