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В «Слуге народа» уверяют, что Рада найдет голоса за президентский законопроект о КСУ

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В «Слуге народа» уверяют, что Рада найдет голоса за президентский законопроект о КСУ

Верховная Рада сможет большинством голосов поддержать президентский законопроект о роспуске действующего состава Конституционного Суда.

Как передает Укринформ, об этом журналистам сказала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Галина Янченко перед началом пленарного заседания в среду.

"То, чтобы судьи самостоятельно ушли в отставку, сложили с себя полномочия - это будет лучший выход. Кстати, с таким предложением вчера обратился в Конституционный Суд депутатский корпус: под заявлением с просьбой уйти в отставку подписались 226 депутатов. Очень символическое число, которое также намекает, что, если не решится в нормальный демократический способ, то будут приняты другие меры. Например, опять же, поддержан президентский законопроект: 226 подписей есть - 226 депутатов, которые готовы поддержать президентский законопроект, тоже найдутся", - отметила Янченко.

В то же время на вопрос, удастся ли таки наладить коммуникацию с судьями, политик уточнила, что этот вопрос в процессе, а сами судьи "настроены по-разному, разные судьи также по-разному оценивают ситуацию, по-разному относятся к самому вынесенному решению, были и особые мнения, были и судьи, не поддержавшие такое решение".

Напомним, группа народных депутатов из разных фракций инициировала совместное политическое заявление, в котором призвали 11 судей Конституционного Суда уйти в отставку.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутатской группы "За будущее" отменил статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предотвращении коррупции". В частности, КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

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Президент Владимир Зеленский в связи с решением КС созвал 29 октября заседание СНБО для определения мер неотложной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны. На заседании было принято решение восстановить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций; обеспечить проведение специальных проверок НАПК; государственным органам и органам местного самоуправления обеспечить доступ НАПК к реестрам и базам данных.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КС.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КС от 27 октября является ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, которое принято судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 2 ноября сообщил о планах парламента восстановить электронное декларирование новым законом.

Верховная Рада, КС
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