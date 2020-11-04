Большинство украинцев отрицательно относятся к решению КС по отмене электронного декларирования

Большинство украинцев (59%) отрицательно относятся к решению Конституционного суда Украины относительно отмены электронного декларирования и системы доступа к информации об активах и доходах чиновников, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 2-3 ноября.

Согласно данным исследования, 39% опрошенных хорошо осведомлены о решении Конституционного суда, 36% — что-то слышали об этом, 25% — впервые слышат. Наиболее осведомленные люди старшего возраста и жители столицы.

Так, только 11% опрошенных положительно относятся к решению КС, 25% — нейтрально, при этом большинство (59%) — отрицательно. Отмечается, что при этом среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения, негатив к нему составляет 83%. Наиболее негативно к решению Конституционного суда относятся люди старшего возраста, жители Киева, западной и центральной Украины, сторонники «Европейской солидарности», «Голоса» и партии «Сила и честь».

Кроме того, большинство опрошенных (60%) не доверяют Конституционному суду. В частности, среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения об отмене электронного декларирования для чиновников, недоверие к институту составляет почти 80%. Больше всего не доверяют сторонники «Евросолидарности», «Голоса», «Батькивщины», «Партии Шария», «Силы и честь» и «Слуги народа».

Почти 60% опрошенных поддерживают законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается прекратить полномочия действующего состава КС, 27% — не поддерживают, 16% — не определились.

По данным результатов опроса, оценивая изменения в сфере борьбы с коррупцией в течение последнего года, 47% опрошенных не увидели сдвигов, 34% — считают, что ситуация ухудшилась, 14% — увидели позитивные изменения. Индекс изменений в сфере борьбы с коррупцией значительно выше, чем в 2018 году, но несколько ухудшилось по сравнению с 2019 годом.

Также 55% опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене «безвиза» с Европейским союзом, 11% — положительно и 31% — нейтрально. Наиболее негативно относятся к возможной отмене «безвиза» молодежь, жители столицы и запада, сторонники «Евросолидарности», ВО «Свобода», «Голоса» и партии «Слуга народа».

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.