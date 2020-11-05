СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА

Служба безопасности Украины задержала при получении взятки главу Черниговской районной государственной администрации.

Об этом сообщает СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 тысяч долларов США у местного жителя.

«В такую сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласование изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали главу РГА в соответствии со ст. 208 УПК при получении всей суммы неправомерной выгоды.

По месту работы и проживания фигуранта проведены обыски. Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного.

Как отмечается, операция проводилась совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Председателем Черниговской РГА является Сергей Журман.