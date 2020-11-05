Байден побеждает в решающем для выборов штате

В американском штате Невада, от исхода голосования в котором зависят итоги выборов президента США, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Об этом сообщает Reuters с ссылкой на подсчеты исследовательской компании компании Edison Research.
Байден набирает в Неваде, где подсчитаны 86% бюллетеней, 49,3% голосов. У действующего главы государства Дональда Трампа — 48,7% голосов.
Невада сейчас является ключевым штатом по влиянию на исход выборов. По предварительным данным, у Байдена 264 голосов выборщиков, у Трампа — 214. Чтобы победить в президентской гонке, необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков. Таким образом, Байдену необходимо всего шесть голосов — именно столько выборщиков в Неваде.
Трампу же для переизбрания нужны 56 голосов. Это возможно только в случае перевеса по голосам избирателей в четырех штатах, где еще не завершен подсчет бюллетеней: Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. При этом победа Байден в любом из них обернется для него победой в выборах.
Кроме того, голоса не до конца подсчитаны на Аляске, однако штат в коллегии представляют всего три выборщика, что делает его влияние на исход выборов президента США нулевым.
Предвыборный штаб Трампа обратился в суды Пенсильвании и Джорджии с требованием приостановить подсчет голосов в этих штатах. Аналогичный иск был направлен командой действующего президента и в Мичигане. Глава штаба Трампа Билл Степин заявлял, что во всех этих случаях наблюдателям от Республиканской партии не обеспечивали достаточное присутствие во время процедур вскрытия урн с бюллетенями и при их подсчете.
Ранее 5 ноября Байден сказал, что пока не будет объявлять о своей победе, но уверен в ней. Трамп заявлял о своем лидерстве в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане. В первых трех штатах, по данным Bloomberg, действующий президент действительно побеждает с перевесом от 0,7% до 3% голосов. В Мичигане по итогам подсчета 99% голосов 49,9% избирателей поддержали Байдена, у Трампа на 1,3% голосов меньше.
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