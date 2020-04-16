Зеленский обещает вернуть и остальных пленных

Президент Украины Владимир Зеленский рад тому, что сегодня все-таки начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также обещает продолжать бороться за возвращение всех наших соотечественников.

Об этом Зеленский сказал в видео, сделанное во время рабочей поездки в Закарпатской области и обнародовано в Facebook его пресс-службой.

«Я очень рад, что первую часть наших граждан уже освободили. Это те, кто находился на временно оккупированных территориях Донецкой области. Сейчас проводятся действия, чтобы освободить еще часть людей из Луганской области, к сожалению, временно оккупированной. Но придет время, и все мы вернем. Прежде всего, как мы и говорили, мы возвращаем всех. И в рамках Минских договоренностей, и в рамках наших договоренностей нормандской четверки. Мы освободим всех и будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой», — акцентировал Зеленский.

Он отметил, что рад возвращению каждого своего соотечественника. Речь идет и о военных, и о героях, и о политзаключенных, и об обычных гражданах, ведь все, по словам Зеленского, герои, «потому что они были за решеткой, потому что они защищали Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность».

Офис Президента обнародовал имена 20 освобожденных украинцев, которых удерживали в неволе на временно оккупированных территориях.

Наапомним, что в «чистый четверг» прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. Учитывая карантинные ограничения, которые сейчас действуют в государстве, после возвращения освобождены украинцы направятся на обязательную обсервацию.